Juventus'tan Roma karşısında tarihi geri dönüş

İtalya Ligi'nin 21. haftası inanılmaz bir geri dönüşe sahne oldu. Juventus, 3-1 geri düştüğü maçta 7 dakikada bulduğu 3 golle Roma'yı deplasmanda 4-3 yendi.

İtalya Ligi'ndeki Roma-Juventus maçında inanılmaz bir hikaye yaşandı.

Roma, 11 dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Paulo Dybala 18. dakikadaki golüyle skoru 1-1 yaptı.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 48'de Henrikh Mkhitaryan, Roma'yı 2-1 öne geçirdi. Beş dakika sonra Lorenzo Pellegrini'nin golüyle başkent ekibi skoru 3-1 yaptı.

70. dakikada Juventus, Manuel Locatelli'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Dejan Kulusevski, 74. dakikada skoru eşitledi. 77. dakikada Mattia De Sciglio kaydettiği golle Juventus'u 4-3 öne geçirdi.

JUVENTUS GERİDEN GELİP KAZANDI

81. dakikada VAR incelenmesinin ardından Roma penaltı kazanırken, Juventus'lu De Light ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Pellegrini'nin penaltısında kaleci Szczesny gol izni vermedi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Juventus sahadan 4-3 galip ayrıldı. Siyah Beyazlılar, bu galibiyetle puanını 38 yaptı ve ilk dört iddiasını sürdürdü. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Jose Mourinho'lu Roma ise 32 puanda kaldı.