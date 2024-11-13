Juventus'ten Kenan Yıldız açıklaması: İnanıyoruz

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İtalya Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor.

Genç oyuncunun bu üstün performansı karşısında Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, övgü dolu ifadeler kullandı.

"ONA İNANIYORUZ"

Giuntoli, sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız'la ilgili, şu sözleri sarf etti:

Kenan Yıldız, henüz 19 yaşında ve çok ağır bir formanın sorumluluğunu aldı. Biraz sabır gerekiyor, bence çok iyi gidiyor. Ona inanıyoruz.

BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI

Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamış ve genç futbolcunun kontratını 2029 yılına uzatmıştı.

Inter ile oynanan derbide sonradan oyuna girerek 2 gol atan ve 4-4 biten maça damga vuran isimlerden biri olan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus ile çıktığı 16 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.