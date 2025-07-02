Juventus'u tek golle geçen Real Madrid çeyrek finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Juventus ile ABD'nin Miami şehrinde karşı karşıya geldi.
54. dakikada Gonzalo Garcia'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.
MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ SAHNE ALDI
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Luka Modric'e bıraktı.
Juventus'ta ise 71. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın yerine Teun Koopmeiners oyuna girdi.
Real Madrid, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.