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Juventus'u tek golle geçen Real Madrid çeyrek finale yükseldi

Real Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Juventus'u 1-0 yenerek çeyrek final biletinin sahibi oldu. Real Madrid'de Arda Güler, 78 dakika sahada kalırken Juventus'ta ise Kenan Yıldız, 71 dakika süre aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Juventus'u tek golle geçen Real Madrid çeyrek finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Juventus ile ABD'nin Miami şehrinde karşı karşıya geldi.

54. dakikada Gonzalo Garcia'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ SAHNE ALDI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Luka Modric'e bıraktı.

Juventus'ta ise 71. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın yerine Teun Koopmeiners oyuna girdi.

Real Madrid, çeyrek finalde Borussia Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Eshspor Haberleri