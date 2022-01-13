Euro
15.1689
0.08%
Dolar
13.2497
0.20%
Altın
777.6650
0.09%
Borsa
206,421.00
0.89%
Bitcoin
589.220
-0.44%
BTXN Coin
33.98
-0.05%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Juventus'u yenen İnter, İtalya Süper Kupası'nı kazandı

    İtalya Süper Kupası finalinde Inter, normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle Juventus'u 2-1 mağlup ederek kupayı kazandı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 02:46
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 02:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Juventus'u yenen İnter, İtalya Süper Kupası'nı kazandı

    Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2020-2021 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Inter ile İtalya Kupası galibi Juventus kozlarını paylaştı.

    JUVENTUS, MCKENNİE İLE ÖNE GEÇTİ

    Mücadelenin 25. dakikasında Juventus, ABD'li oyuncu Weston Mckennie'nin golüyle öne geçti: 0-1.

    Juventus u yenen İnter, İtalya Süper Kupası nı kazandı #1

    MARTİNEZ SKORU EŞİTLEDİ

    Inter, bu gole 35. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez'in penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Müsabakanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmayınca karşılama uzatma devrelerine gitti.

    Juventus u yenen İnter, İtalya Süper Kupası nı kazandı #2

    120+1'DE SANCHEZ, KUPAYI GETİREN GOLÜ ATTI

    Uzatma devrelerinin son bölümünde Inter'in Şilili golcüsü Alexis Sanchez, 120+1. dakikada Inter'e galibiyeti ve kupayı getiren golü attı.

    Finalde Juventus'u 2-1 yenen Inter, İtalya Süper Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü. Inter kupayı en son 2010 yılında kazanmıştı.

    Juventus u yenen İnter, İtalya Süper Kupası nı kazandı #3

    Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada mücadele etti. Inter'in kazandığı bu kupa, aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinde İtalya'da kazandığı ilk kupa oldu.

    Juventus u yenen İnter, İtalya Süper Kupası nı kazandı #4

    Juventus u yenen İnter, İtalya Süper Kupası nı kazandı #5

    Juventus u yenen İnter, İtalya Süper Kupası nı kazandı #6


    Görüş Bildir