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    Juventus'un gözü Igor Tudor'un üzerinde

    Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması durumunda, Igor Tudor'un adaylardan biri olduğu belirtildi.
    • 14.10.2022 - 20:57
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    Juventus'un gözü Igor Tudor'un üzerinde

    Marsilya'nın başında şu ana dek önemli işlere imza atan Igor Tudor, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Juventus'un radarına girdi.

    İtalyan basınında yer alan haberde, sezona kötü bir şekilde başlayan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması durumunda düşünülen isimlerden birinin Igor Tudor olduğu belirtildi.

    Juventus Tudor'u yakından takip ediyor

    Hırvat teknik adamın, Marsilya'da Jorge Sampaoli'den sonra göreve şüpheyle geldiği ancak şu ana kadar sergilediği performansla ligde ve Avrupa'da göz doldurduğu belirtildi. Juventus'un da, bu performansı yakından takip ettiği vurgulandı.

    Juventus un gözü Igor Tudor un üzerinde #1

    Marsilya ile sezona iyi başladı

    Fransa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tudor'un Marsilya'sı, topladığı 23 puanla 3. sırada, lider Paris Saint-Germain'in 3 puan arkasında yer alıyor. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nda topladığı 6 puanla, Tottenham'ın ardından ikini sırada bulunuyor.

    Juventus un gözü Igor Tudor un üzerinde #2

    Juventus'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı

    Futbolculuk döneminde Juventus formasını giyen 44 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunda ise Torino devinde teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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