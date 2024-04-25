Juventus'un İtalya Kupası finalindeki rakibi belli oldu

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İtalya Kupası yarı finalinde Atalanta, Fiorentina'yı ağırladı.
İlk maçı 1-0 kaybeden Atalanta, rövanş karşılaşmasının 8. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçti.
Fiorentina'da 53. dakikada Nikola Milenkovic, kırmızı kart gördü.
10 kişi kalan Fiorentina, 68. dakikada Lucas Martinez Quarta'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.
Uzatma anlarında 2 gol
Atalanta, 75. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle 2-1 öne geçerken 90+4. dakikada Ademola Lookman, 90+8. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle maçı 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı ve Lazio'yu eleyerek finale yükselen Juventus'un rakibi oldu.
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