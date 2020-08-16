Kaan Ayhan Sassuolo'da

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini açıkladı.

25 yaşındaki milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni durağı İtalya oldu.

En son Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf formasını giyen milli futbolcu, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya imza attı. İtalyan temsilcisi Kaan Ayhan'ın transferini resmen açıkladı.

Milli futbolcunun adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

2 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ

Sassuolo'nun Fortuna Düsseldorf'a futbolcunun serbest kalma maddesi olan 2 milyon euro bonservis ücreti verdiği öğrenildi. Kaan Ayhan, İtalyan kulübünden 850 bin euro garanti ücret alacak.