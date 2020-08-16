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Kaan Ayhan Sassuolo'da
İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 13:06
25 yaşındaki milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni durağı İtalya oldu.
En son Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf formasını giyen milli futbolcu, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya imza attı. İtalyan temsilcisi Kaan Ayhan'ın transferini resmen açıkladı.
Milli futbolcunun adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.
2 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ
Sassuolo'nun Fortuna Düsseldorf'a futbolcunun serbest kalma maddesi olan 2 milyon euro bonservis ücreti verdiği öğrenildi. Kaan Ayhan, İtalyan kulübünden 850 bin euro garanti ücret alacak.