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    Kaan Ayhan Sassuolo'da

    Kaan Ayhan Sassuolo'da

    İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 13:06
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    Kaan Ayhan Sassuolo'da

    25 yaşındaki milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni durağı İtalya oldu.

    En son Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf formasını giyen milli futbolcu, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya imza attı. İtalyan temsilcisi Kaan Ayhan'ın transferini resmen açıkladı.

    Milli futbolcunun adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

    2 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ

    Sassuolo'nun Fortuna Düsseldorf'a futbolcunun serbest kalma maddesi olan 2 milyon euro bonservis ücreti verdiği öğrenildi. Kaan Ayhan, İtalyan kulübünden 850 bin euro garanti ücret alacak.

    Kaan Ayhan Sassuolo da #1

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