Kabus sürüyor! Hull City, Coventry deplasmanında yenildi

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İngiltere Championship'in 21. hafta mücadelesinde Coventry ile Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

The Coventry Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Coventry 2-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY'NİN GOLÜ PEDRO'DAN

Coventry'nin gollerini 52. dakikada Mason-Clark, 72. dakikada ise Jack Rudoni kaydetti.

Hull City'nin tek golü bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Joao Pedro kaydetti.

ABDÜLKADİR VE DOĞUKAN OYNAMADI

Abdülkadir Ömür, maçı yedek kulübesinde tamamladı. Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.

HULL CITY, HAFTAYI SON SIRADA NOKTALADI

Hull City çıktığı son 13 maçı kazanamadı ve haftayı 16 puanla son sırada tamamladı. Coventry ise 24 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Swansea City ile oynayacak. Coventry ise Portsmouth deplasmanına gidecek.