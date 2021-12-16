Kadıköy panteri Pancu'ya jübile maçı

Beşiktaş, eski futbolcusu Daniel Pancu'nun jübilesi için Rapid Bükreş ile dostluk maçı yapacak.

Beşiktaş, Romanya'nın Rapid Bükreş takımı ile Daniel Pancu'nun jübilesi ve stat açılışı için özel maç yapacak.

PANCU'YA JÜBİLE MAÇI

Romanya basını, Beşiktaş ile Rapid Bükreş'in yeni stadın açılışında maç yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Ocak ya da şubat ayında yapılması planlanan stat açılışında, Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Daniel Pancu için bir jübile maçı yapılmasının planlandığı da belirtildi.



