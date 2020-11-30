Kadın futbolcu Maradona için saygı duruşunu protesto etti

Kadın futbolcu Maradona için saygı duruşunu protesto etti

İspanya'daki bir kadın futbol maçında Paula Dapena adlı futbolcu Diego Maradona'yı anma esnasında oturarak saygı duruşunu protesto etti.

Süper Lig dahil olmak üzere birçok ligde Arjantinli efsane Diego Armando Maradona anısına bir dakikalık saygı duruşları yapıldı.

İspanya'da Viajes Interrias FF ile Deportivo Abanca kadın futbol takımları arasında oynanan hazırlık maçında önce de bu uygulamaya gidildi.

Ev sahibi takımdan Paula Dapena ise saygı duruşu esnasında sırtı dönük bir şekilde oturmayı tercih etti.

"İSTİSMARCI BİRİ İÇİN..."

24 yaşındaki futbolcu, bu protestosunun nedenini ise şu sözlerle anlattı: "Irkçı, pedofili ve istismarcı biri için böyle bir saygı duruşu yapmayı reddettim. Bundan üç gün önce 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarlarası Mücadele Günü'nde bir anma yapıldı ama kurbanlar için saygı duruşu olmamıştı. O yüzden ben de kurbanlar için değil istismarcı biri için yapılan saygı duruşuna katılmak istemedim."





"YETENEKLERİNİZİN ÖTESİNDE DEĞERLERİNİZ DE OLMALI"

Dapena saygı duruşunda bulunmamasına rağmen Maradona'nın futbol tarihindeki yerini yadsımıyor: "Olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Ama yeteneklerinizin ötesinde değerleriniz de olmalı."

Arkadaşları arasında güçlü feminist idealleri olduğu bilinen İspanyol futbolcu maçta protesto gerçekleştiren tek isim oldu.

Rakip takımın teknik direktörü de maçın devre arasında yanına giderek ona bu tepkinin nedenini sorduğunu, açıklamasının ardından onun tepkisine anlam verdiğini söyledi.