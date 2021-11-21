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Kadın futbolcunun top toplayıcıyla imtihanı
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 10:54
- Güncelleme : 21.11.2021 - 11:47
Kadınlar futbolunda ilginç bir olay yaşandı. Manchester City ve Aston Villa karşılaşmasında ilk yarının bitimine saniyeler kala kaleci Hannah Hampton'un top toplayıcıyla yaşadığı diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.
TOP TOPLAYICI ÇOCUKLA İMTİHAN
Mücadele 0-0 devam ederken auta giden topu alarak hemen oyunu başlatmak isteyen 21 yaşındaki file bekçisi top toplayıcı çocuğun ilginç tavrına maruz kaldı.
Yaşı ufak olan top toplayıcı çocuk topu uzun bir süre elinde tuttu. Şaşıran ve uzun süre olayı anlayamayan Hampton, hakeme kısa bir itirazda bulunsa da sakin bir şekilde bekleyerek topu top toplayıcı çocuktan aldı.
Kadın futbolcunun top toplayıcıyla imtihanı - İZLE
GÖNÜLLERİ KAZANDI
İsteksizce elindeki topu genç kaleciye veren çocuk sosyal medyanın gündemine otururken Aston Villa kalecisi Hampton'ın tavrı ise kendisine birçok hayran kazandırdı.
Öte yandan maçı Manchester City, 5-0 kazandı.