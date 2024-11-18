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Haber Merkezi

Kadın futbolu gelişmeye devam ediyor.

Leicester City ve Manchester United arasında oynanan kadınlar futbol müsabakasında ise ilginç bir an yaşandı.

Manchester United'ın frikik kullandığı sırada iki kadın futbolcu, rakip kalecinin önünü kapatarak futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir taktik denedi.

HAREKET TEPKİ ALDI

Hakemin uyarısının ardından bu taktikten vazgeçen kadın futbolcular sosyal medyada büyük tepki alırken, bu planın etik olup olmadığı da tartışıldı.

Öte yandan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0 kazandı.