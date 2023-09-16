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Kadın futbolu her geçen gün gelişmeye devam ediyor.
Ajax Kadın Futbol Takımı'nın Excelsior ile yaptığı karşılaşma sırasında ilginç bir gole imza atıldı.
Ajax'ın yıldızı Romee Leuchter'ın frikikten attığı gol maça damgasını vurdu.
Kaleciden büyük hata
Excelsior kalecisi topun direkten dönüp yukarıya doğru gittiğini görünce topun auta çıktığını düşündü.
Pothof'un bu hatası takımına da pahalıya mal oldu. File bekçisinin kaleci vuruşunu kullanacağı sırada aşağıya inen top filelerle buluşurken Ajaxlı futbolcular da büyük bir gol sevinci yaşadı.