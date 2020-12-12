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Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam

Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam

Milan'ın efsane oyuncusu Kaka, Fenerbahçe'a attığı golün, kaydettiği en güzel 3 golden biri olduğunu söyledi.