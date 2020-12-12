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    Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam

    Milan'ın efsane oyuncusu Kaka, Fenerbahçe'a attığı golün, kaydettiği en güzel 3 golden biri olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 09:49
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    Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam

    Brezilyalı eski futbolcu Kaka, kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçına dair hatıralarını da anlattı.

    Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta sarı-lacivertlilere attığı golü unutmadığını açıkladı.

    Kaka: Fenerbahçe ye attığım golü unutamam #1

    "SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM"

    Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.

    Kaka: Fenerbahçe ye attığım golü unutamam #2

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