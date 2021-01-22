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    Kaleci Tom King’in golü Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi

    Kaleci Tom King’in golü Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi

    İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 17:00
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    Newport County'nin 25 yaşındaki file bekçisi Tom King, ilginç bir rekora imza attı.

    EN UZAK MESAFEDEN ATILAN GOL

    Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

    Kaleci Tom King’in golü Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi #1

    ESKİ REKOR YİNE KALECİDEYDİ

    Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, 91,9 metreyle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

    Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

    King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.

    İşte o gol:

    Kaleci Tom King’in golü Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi - İZLE

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