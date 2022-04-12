İtalya Serie C'de mücadele eden Modena, son dakika golüyle Imolese'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü ise kaleci Riccardo Gagno attı.

İtalya Serie C'de Modena, son dakika golüyle Imolese'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü kaleci Riccardo Gagno kaydetti.

Mücadelenin 90+1. dakikasında kendi ceza sahası önünde topu önüne yuvarlayan 24 yaşındaki eldivenin, yaklaşık 80 metreden gelişigüzel yaptığı vuruş, rakip kalecinin de hatasıyla gol oldu.

Modena liderliğini sürdürdü

Modena, bu golle ligde puanını 84'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Kaleciden son saniyede kaleden kaleye gol - İZLE

