Kaleciyle çarpışan Yasir Al Shahrani'nin son durumu

Suudi Arabistan'ın deneyimli stoperi Yasir Al Shahrani, kalecisi Mohammed Al-Owais ile çarpışıp yere yığılmıştı. Oyuna devam edemeyen Arap futbolcunun sahada iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.

Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelmiş, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Tangocular, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bu skorun ardından Arjantin Milli Takımı, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda ise Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı.

Kaleciyle çarpışmıştı

Kalecisi Mohammed Al-Owais ile çarpışan ve bu pozisyon sonrasında hareketsiz şekilde yerde kalan Al Shahrani'ye ilk müdahale saha içinde yapılmıştı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında yaşanan bu olay sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun son durumu belli oldu.

İç kanama geçirmiş

Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun, pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Suudi Arabistan Krallığı, özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.