Kalidou Koulibaly: Mutluyum çünkü bir Müslüman olarak doğru ülkeye gidiyorum Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Kalidou Koulibaly, Müslüman olarak doğru ülkeye gittiği için mutlu olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etmişti.

Bu transfer sonrasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklenmişti.

3 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Gerçekleşen bu transferin ardından Senegalli oyuncu, Müslüman olduğu için bu kararı aldığını açıkladı.

"Mutluyum çünkü bir Müslüman olarak doğru ülkeye gidiyorum"

Koulibaly yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Suudi ligindeki en iyi takımı seçtim. Mutluyum çünkü bir Müslüman olarak doğru ülkeye gidiyorum. Gelişmekte olan bir lige ilk gelenlerden biri olduğum için çok mutluyum. Suudi Arabistan ve Al Hilal'in yeni spor tarihi yazmasına yardımcı olmayı umuyorum. Ayrıca bu sözleşme ailem için çok önemli.

"Tüm ailemin iyi yaşamasına yardım edebileceğim"

Suudi Arabistan ekibinden yıllık 25 milyon euro kazanacak stoper bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: