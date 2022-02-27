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    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü

    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi nedeniyle kariyerine ara veren Christian Eriksen, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla sahalara geri dönerek zor olanı başardı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 03:45
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    Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan ve ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcu, takımının Newcastle United ile oynadığı maçın 52. dakikasında oyuna girdi.

    Newcastle United, Joelinton ve Joseph Willock'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    FİNLANDİYA MAÇINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

    Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.

    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü #1

    Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü #2

    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü #3

    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü #4

    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü #5

    Kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen, 8 ay sonra yeniden döndü #6


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