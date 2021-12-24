Kalp krizi geçiren Marin Cacic hayatını kaybetti

NK Nehaj Sinj forması giyen Marin Cacic, antrenmanda fenalaştı ve komaya girerek hayatını kaybetti.

Hırvat oyuncu Marin Cacic, 3 gün önce antrenmanda aniden fenalaşıp yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan ve komaya giren Cacic, hayatını kaybetti.

Takımla antrenmanda yer aldığı sırada kalp yetersizliği sebebi ile fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki oyuncu, 3 gün boyunca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SON DÖNEMDE KALP VAKALARI ARTTI

Geçtiğimiz yıl futbolda birçok üzücü olaya sahne oldu. Danimarka oyuncusu Christian Eriksen, Euro 2020 maçında ani kalp durması sebebi ile sahaya yığılmış, acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Sheffield United orta sahası John Fleck ve Real Madrid'e karşı oynadıkları maçta Sheriff oyuncusu Adama Traore da oynanan maç esnasında göğsünü tutup aniden kendini yere bırakmıştı.

Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero da geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmıştı.