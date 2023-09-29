Kamerun Polisi, Samuel Eto'o hakkında soruşturma başlattı Kamerun Federasyon Başkanı Samuel Eto'o hakkında şike suçlaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Süper Lig'de bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen eski futbolcu Samuel Eto'o'nun başı dertte.

Kariyerinde birçok başarı yakalayan ve Aralık 2021 yılından beri Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapan 42 yaşındaki futbol adamına şike suçlaması sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Victoria United'a 1. Lig'e çıkma sözü verdi

Camfoot'un haberine göre; Samuel Eto'o hakkında, şike iddialarıyla nedeniyle Kamerun polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, Victoria United'a 1. Lig'e çıkma sözü verdiği öne sürüldü.

Haberde ortaya çıkan bazı kayıtlarda, Eto'o'nun 2. Lig'deki bazı maçlara müdahale ettiği iddia edildi.

Eto'o ve Nkwain iddiaları yalanladı

Bu iddiaları, hem Samuel Eto'o hem de Victoria United Başkanı Valentine Nkwain kesin bir dille yalanladı.

Şu anda 1. Lig'de mücadele eden Victoria Kulübü ve Samuel Eto'o hakkında 'görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Ortaya atılan kayıtta Eto'o ve Nkwain'in şu konuşmayı yaptığı iddia ediliyor:

Nkwain: Yapabileceğimiz şeyler var ama çok dikkatli olmalısın kardeşim.