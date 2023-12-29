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Dünyadan futbol



Kamerunlu Wilfried Nathan Douala'nın yaşı tartışma konusu oldu

Kamerunlu Wilfried Nathan Douala'nın yaşı tartışma konusu oldu Kamerun Milli Takımı'na çağrılan Wilfried Nathan Douala'nın 17 yaşında olduğu iddia ediliyor. Ancak futbolseverler, oyuncunun fotoğraflarına bakarak bu bilginin yanlış olduğunu düşünüyor.