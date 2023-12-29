Kamerunlu Wilfried Nathan Douala'nın yaşı tartışma konusu oldu

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Kısa süre içerisinde başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerin aday kadrosu belli oluyor.
Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song da aday kadrosunu açıkladı.
17 yaşında diye açıklandı ama...
Futbolseverlerin dikkatini ise 2006 doğumlu olduğu iddia edilen Wilfried Nathan Douala çekti.
Victoria United takımında oynayan 17 yaşındaki orta sahanın yaşı açıklanandan fazla gibi gözüküyor. Aday kadro açıklandıktan sonra dünya basını da "Afrika'da yaş skandalı" başlığıyla haberi duyururken oyuncunun bir açıklama yapması da beklenmiyor.
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