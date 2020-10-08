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    Kamil Grosicki'den 19 dakikada 3 gol

    Polonya'nın Finlandiya ile oynadığı hazırlık maçında, Kamil Grosicki harika bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu 19 dakikada 3 gol atmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 14:17
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    Kamil Grosicki'den 19 dakikada 3 gol

    UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi Polonya, Finlandiya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konuk ettiği rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Polonya'da gecenin ismi Kamil Grosicki oldu.

    19 DAKİKADA HAT-TRICK

    32 yaşındaki Grosicki, 19 dakika içinde 3 gol kaydetti. Ev sahibi ekibin diğer golleri ise Krzysztof Piatek ve Arkadiusz Milik'ten geldi.

    3 yıl Sivasspor forması giyen Grosicki, ocak ayından bu yana City'den West Bromwich'e bir kez gol attı ve bu sezon henüz Premier Lig'de şans bulamadı.

    Polonya Milli Takımı'nda tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu Robert Lewandowski, maç kadrosunda yer almadı.

    Kamil Grosicki den 19 dakikada 3 gol #1

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