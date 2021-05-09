Kanseri yenen Sol Bamba sahalara döndü

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba, lenf kanserini yendikten sonra Cardiff City formasıyla ilk maçına çıktı.

Lenf kanserine yakalanan Trabzonspor 'un eski futbolcusu Sol Bamba'dan sevindirici haber geldi.

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'de forma giyen 36 yaşındaki futbolcu kanseri yendi ve sahalara geri döndü.

Fildişi Sahilli futbolcu, takımının ligin son haftasında oynadığı ve 1-1 sona eren Rotherham United maçının son dakikasında oyuna dahil oldu.

“BUNU BAŞARDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Fildişi Sahilli futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benimki gibi bir mücadelede, her küçük zafer önemlidir. Bunu başardığım için çok mutluyum. Endişelenmeyin, önümüzdeki sezon daha iyi olacak. Ekip arkadaşlarıma, personele ve etraftaki herkese sınırsız sevgi ve destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.