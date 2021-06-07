Kante: Abartmayın, normal biriyim

N'Golo Kante, geçtiğimiz sezonu ve hedeflerini anlattı. Kante açıklamalarında, "Bazen çok abartılıyor, ben normal biriyim." ifadelerini kullandı.

Futbol dünyasının en mütevazı oyuncularından biri olan ve Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Ballon d'Or ödülü için favori gösterilen N'Golo Kante, geçtiğimiz sezonu ve hedeflerini anlattı.

Kante açıklamalarında, ”Chelsea ile sezonu iyi bitirdik. ligde ilk 4'e girdik, FA Cup'ta final oynadık, Şampiyonlar Ligi'ni aldık. iyi odaklandık ve işler iyi gitti. Ben sadece kulübümün ve milli takımımın hedeflerine odaklandım.

Ballon d'Or konuşmak için erken. Henüz 6 ay geçti, çok fazla maç, çok fazla turnuva var. Şu anda hak ettiğimi söyleyemem. Birkaç yıl önce ilk 10'da seçildim, bu da güzeldi ancak kazanmak başka bir şey. Ballon d'Or oyuncular için harika bir ödül ancak bir hedef değil, harika işler çıkaran oyuncuların kazandığı bir ödül.

"ÇOK ABARTILIYOR, BEN NORMAL BİRİYİM"

Popüler olmak beni duygulandırıyor. Biz her zaman yaptığımızı yapıyoruz, doğal oluyoruz, sahada her şeyimizi verip taraftarları mutlu ediyoruz. Sevilmek mutlu ediyor. Ben birçok oyuncu gibi normal bir insanım. En iyisi benim demek doğru olmaz, başkaları gibiyim.

Bazen çok abartılıyor, ben normal biriyim. Arkadaşlarımla iyi geçinmek, sokakta ya da futbolda karşılaştığım kişilerle iyi ilişkiler kurmak istiyorum. Bundan büyük büyük anlamlar çıkarmamalıyız. Her şeyin fazlası zarar." ifadelerini kullandı.