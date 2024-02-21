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Kanye West'in maskesi alay konusu oldu

Kanye West'in maskesi alay konusu oldu Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Inter-Atletico Madrid maçını eşi Bianca Censori ile birlikte tribünden takip etti. Kanye West'in maskeli hali geceye damga vurdu. -