Kanye West'in maskesi alay konusu oldu

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Inter'in rakibini 1-0 mağlup edip avantajı kaptığı maça, dünyaca ünlü rapçi Kanye West damga vurdu.
Dev maçı eşi Bianca Censori ile birlikte tribünde takip eden Kanye West'in maskesi, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Inter'e hayranlığıyla biliniyor
Inter hayranı olan Kanye West, Ty Dolla Sign ile birlikte hazırladığı son albümü "Vultures 1"de yer alan 'Carnival' ve'Stars' adlı parçalarda, Curva Nord üyesi 200 taraftarın korolarına yer vermişti.
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