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    Karabağ teknik direktörü, oyuncusunun Marsilya'ya elle attığı golü iptal ettirdi

    Karabağ teknik direktörü, oyuncusunun Marsilya'ya elle attığı golü iptal ettirdi

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 rövanş maçında Marsilya ile karşılaşan Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 02:21
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 02:29
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    Avrupa Konferans Ligi'nde Karabağ-Marsilya maçı fair-play örneği bir olaya sahne oldu.

    GOLÜ ELLE ATTIĞI İTİRAZI YAPILDI

    Bakü'de Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Karabağlı futbolcu İbrahima Wadji topu rakip kaleye gönderdi. Maçı 1-0 üstünlükle götüren Olimpik Marsilyalı oyuncular golün elle atıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

    Karabağ teknik direktörü, oyuncusunun Marsilya ya elle attığı golü iptal ettirdi #1

    OYUNCUSU İTİRAF EDİNCE HAKEMİ UYARDI

    Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov, Wadji'yi yanına çağırarak gol atarken elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji topa eliyle dokunduğu itiraf edince Gurbanov da hakemi uyarak golün iptal edilmesini talep etti. Bu durum üzerine karşılaşmanın hakemi golü iptal etti.

    Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligine veda etti.

    Karabağ teknik direktörü, oyuncusunun Marsilya ya elle attığı golü iptal ettirdi #2


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