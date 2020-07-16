Kardeşi öldürüldü, iki gün sonra sahaya çıktı

Kardeşi öldürüldü, iki gün sonra sahaya çıktı

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Tottenham forması giyen Serge Aurier, kardeşinin silahla vurularak öldürülmesinin üzerinden iki gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tottenham'ın Fildişili sağ beki Serge Aurier’in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, iki gün önce Fransa’nın Toulouse kentinde silahla öldürülmüştü.

90 DAKİKA OYNADI

Aurier, kardeşinin öldürülmesinin üzerinden iki gün geçmesinin ardından ise Tottenham'ın Newcastle ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

27 yaşındaki futbolcu, Newcastle karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Tottenham'ın ilk golünü atan Heung Min Son, golün ardından sevincini Aurier'e sarılarak kutlarken duygusal görüntüler ortaya çıktı.

Tottenham'ın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho da futbolcusunu sık sık destekledi.