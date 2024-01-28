Karim Benzema Al Ittıhad'dan ayrılmak istiyor: Suudi patronlar devreye girdi Al Ittıhad'dan ayrılıp Avrupa'da oynamak isteyen Karim Benzema ile ilgili Suudi patronlar devreye girdi ve takım ile oyuncu arasındaki sorunun çözülmesin istedi.

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Al Ittihad'da mutsuz olan ve ayrılmaya karar veren Karim Benzema'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Suudi patronlar, Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılıp Avrupa'da bir kulübe transfer olmasını istemezken, tarafları yatıştırmanın bir yolunu arıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; PIF (Suudi Arabistan'daki en büyük dört kulübün mali taahhütlerini yöneten kamu yatırım fonu), Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılmasına sıcak değil. Suudi patronlar, Kulüp ile oyuncu arasındaki problem için çözüm arıyor.

Futbolcular da etkilenebilir

Oyuncunun bu şekilde ayrılmasının Suudi Arabistan'ın imajına ciddi bir şekilde zarar vereceği görüşünde. Haberde ayrıca Arabistan'a gelen diğer futbolcuların da bundan etkilenebileceği ifade edildi.

İkna çalışmaları devam ediyor

Suudiler, Avrupa'dan talipleri olan Fransız yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Al Ittihad'da 20 maça çıkan Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.