Petrol
99.95
0.95%
Euro
18.1057
0.05%
Dolar
18.1871
0.12%
Altın
1.008
-0.76%
Borsa
3122
-0.76%
Bitcoin
365.336
-1.08%
BTXN Coin
4.26
-6.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Karim Benzema: Ballon d'Or'a uzak değilim

    Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmayı umuyor.
    • 29.08.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karim Benzema: Ballon d'Or'a uzak değilim

    Real Madrid'in Fransız gol silahı Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmak istiyor.

    UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilen Benzema, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, Ballon d'Or'a uzak olmadığını vurgulayarak "Ne olacağını göreceğiz. Küçüklüğümden beri hayalim, şimdi ise çok uzakta değilim" ifadelerini kullandı.

    Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarında kilit rol oynayan Benzema'nın yanı sıra Ballon d'Or için 30 kişilik kısa aday listesinde üç Fransız daha aday yer aldı.

    Messi, Neymar listede yok

    Kylian Mbappe, Christopher Nkunku ve Mike Maignan ödül için aday listesinde. Messi, Neymar gibi yıldızlar listede yer almıyor.

    Ballon d'Or ödül töreni 17 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek.

    Karim Benzema: Ballon d Or a uzak değilim #1


    İlginizi Çekebilir

    Ruslara AB'den vize engeli
    Dünya

    Ruslara AB'den vize engeli

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Aile destek programı ödemeleri yattı mı? Destek programı başvurusu nasıl yapılır?
    Ekonomi

    Aile destek programı ödemeleri yattı mı? Destek programı başvurusu nasıl yapılır?

    Görüş Bildir