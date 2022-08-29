Karim Benzema: Ballon d'Or'a uzak değilim

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmayı umuyor.

Real Madrid'in Fransız gol silahı Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmak istiyor.

UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilen Benzema, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, Ballon d'Or'a uzak olmadığını vurgulayarak "Ne olacağını göreceğiz. Küçüklüğümden beri hayalim, şimdi ise çok uzakta değilim" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarında kilit rol oynayan Benzema'nın yanı sıra Ballon d'Or için 30 kişilik kısa aday listesinde üç Fransız daha aday yer aldı.

Messi, Neymar listede yok

Kylian Mbappe, Christopher Nkunku ve Mike Maignan ödül için aday listesinde. Messi, Neymar gibi yıldızlar listede yer almıyor.

Ballon d'Or ödül töreni 17 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek.