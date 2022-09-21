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    Karim Benzema hacamat yaptırdı

    Karim Benzema hacamat yaptırdı

    Dünyanın en iyi santrforlarından biri olan Karim Benzema, lige verilen arada hacamat yaptırmayı ihmal etmedi.
    • 21.09.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:43
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    Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Karim Benzema, Milli arayı sağlığına özen göstererek geçiriyor.

    Sık sık bakım tedavileri yaptırdığı bilinen Cezayir asıllı Fransız golcü, iznini hacamat yaptırarak geçirdi.

    Sosyal medyada hacamat yaptırdığını gösteren fotoğrafı paylaşan Benzema, gönderisine "Zaman..." yazarak merak uyandırdı.

    Karim Benzema hacamat yaptırdı #1

    Avrupa'da tedavi yöntemi olarak meşhur

    Birçok yıldız futbolcunun tedavi yöntemlerinden biri haline gelen hacamat özellikle Müslüman ülkelerde kullanılırken, Avrupa'da da kullanımı sıklaştı.

    Öte yandan Tabipler Birliği, hacamat yönteminin ilkel olduğunu öne sürerek devlet hastanelerinde yapımının kaldırılmasını talep etmişti.

    Karim Benzema hacamat yaptırdı #2

    Karim Benzema hacamat yaptırdı #3


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