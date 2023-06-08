Karim Benzema: Her zaman bir Müslüman ülkede yaşamak istemişimdir Real Madrid'den Al Ittıhad'a transfer olan Karim Benzema, bu tercihin sebebinin Müslüman bir ülkede yaşama isteği olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad, Real Madrid'le yollarını ayıran Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Fransız yıldız Karim Benzema, Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Al Ittihad, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyecek. Fransız golcünün 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacağı duyurulmuştu.

Tecrübeli futbolcu, transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce kupalar kazanmayı umuyorum"

Karim Benzema, şunları söyledi:

"Yeni kulübüme futbolumla katkıda bulunmayı ve her şeyden önce kupalar kazanmayı umuyorum. Çok tutkulu bir kulüp. Kalıcı bir miras bırakmak istiyorum çünkü futbolu seviyorum. Sınırlarımı zorlamak ve daha yükseğe çıkmak için her zaman rekabetçiyim. Bu yüzden onlara yeteneğimi göstermek için iyi hazırlanacağım."

"Her zaman bir Müslüman ülkede yaşamak istemişimdir"

Al Ittihad tercihi için konuşan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir Müslümanım ve Suudi Arabistan da Müslüman bir ülke. Her zaman bir Müslüman ülkede yaşamak istemişimdir. Daha önce Suudi Arabistan'da bulunmuştum ve kendimi orada iyi hissetmiştim. Suudi Arabistan'a taşınmak konusunda ailemle konuştuğumda hepsi çok mutlu oldu ve işte buradayım, benim için olmak istediğim yer burası."

"İyi bir lig ve pek çok iyi oyuncu var"

Suudi Arabistan Ligi'ni değerlendiren Benzema şu açıklamayı yaptı:

"Pek çok şey duydum, iyi bir lig ve pek çok iyi oyuncu var. Her yıl seviye yükseliyor. Dünya Kupası'nı izledim, Suudi Arabistan çok iyi oynadı, harika şeyler çıkardı, özellikle Arjantin'e karşı. Belli ki çok iyi oyuncuları var"

"Suudi Arabistan'ın en iyi kulüplerinden biri"

Al Ittihad seçimi için konuşan 35 yaşındaki oyuncu, şunları dedi: