Karim Benzema, koronavirüse yakalandı

İspanyol devi Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi dünyada etkisini azaltsa da bulaşıcılığı devam ediyor. Aşılar ile etkileyiciliği düşürülen virüs her gün binlerce can almaya devam ediyor.

Koronavirüse sporcular da sık sık seyahat etmeleri ve antrenmanlarda yakın temasta olduklarından sıkça yakalanıyorlar.

Onlardan biri de Real Madrid’in yıldız oyuncusu Karim Benzema oldu.

KARANTİNAYA ALINDI

İspanyol devi, sitesinden yaptığı resmi açıklamada Fransız yıldızı Karim Benzema'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Takımla tekrar çalışmalara başlamaya hazırlanan Karim Benzema, koronavirüse yakalanması sonrasında karantina sürecine girdi.