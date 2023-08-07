Karim Benzema, kutsal toprakları ziyaret etti Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'a imza atan Karim Benzema, tatil gününü Umre yaparak değerlendirdi. Fransız yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken, bu isimlerin en başında Karim Benzema yer aldı.

14 yıl formasını giydiği ve sayısız başarı yakaladığı İspanyol devi Real Madrid'den bonservissiz bir şekilde ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, Al Ittıhad'a imza atarak bu sezon N'Golo Kante, Fabinho ve Jota gibi yıldız isimlerle birlikte top koşturacak.

Ligler başlamadan Mekke'ye gitti

Suudi Arabistan ekibinden 3 yıl için 600 milyon euro maaş kazanacak olan Fransız yıldız, ligler başlamadan önce Mekke'ye gitti. Golcü futbolcu, kutsal toprakları ziyaret ederek Kabe'de bir video yayınladı.

2.5 milyon beğeni aldı

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, ihrama girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından "Elhamdülillah" notuyla paylaştı.

Benzema'nın kutsal topraklardan yaptığı paylaşım yaklaşık olarak 2.5 milyon beğeni aldı.