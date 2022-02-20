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    Karim Benzema Real Madrid'i zirvede tutmaya devam ediyor

    La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i 3-0 mağlup ederek kayıp yaşamadan liderliğini sürdürdü. Gecede Karim Benzema 1 gol ve 2 asistle öne çıkan isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 12:10
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    Karim Benzema Real Madrid'i zirvede tutmaya devam ediyor

    İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 mağlup etti.

    İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Real Madrid, galibiyete ikinci yarıda Marco Asensio (Dk. 63), Vinicius (Dk. 80) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90+1, penaltıdan) golleriyle ulaştı.

    MADRID LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

    Puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Sevilla'nın (50 puan) önünde liderliğini sürdürdü. Alaves ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.

    La Liga'da haftanın diğer maçında Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

    Ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Getafe'de ilk defa 11'de sahaya çıkan ve karşılaşmada sarı kart gören Okay, 61. dakikada yerini Florentino Luis'e bıraktı. Enes, maç boyunca sahada kaldı.

    Getafe, 26 puanla 15. sırada bulunuyor.

    Karim Benzema Real Madrid i zirvede tutmaya devam ediyor #1


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