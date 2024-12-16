Karim Benzema sezon sonu Real Madrid'e dönecek

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Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, futbol kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Mayıs ayında futbolu bırakma kararı aldı.

REAL MADRID'E KULÜP ELÇİSİ OLARAK DÖNÜYOR

Futbolu bıraktıktan sonra Real Madrid'e kulüp elçisi olarak geri döneceği belirtilen Benzema, başkan Florentino Perez'le mükemmel ilişkileri sayesinde kulübü Suudi Arabistan'da tanıtacak.

Ayrıca sponsorluklar üzerinden Real Madrid'e yeni ekonomik fırsatlar yaratması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ PERFORMANSI

36 yaşındaki golcü, Al-Ittihad'da çıktığı 40 maçta 23 gol ve 11 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekmişti. Ancak Benzema'nın bu sürpriz kararı, kariyerinde yeni bir dönemin başlayacağını işaret ediyor.