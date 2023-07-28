Karim Benzema, Suudi Arabistan'da ilk golünü attı Yıldız futbolcu Karim Benzema, Al Ittihad formasıyla ilk golünü Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Es Tunis karşısında buldu.

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Arap Kulüpler Şampiyonası mücadelesinde Tunus temsilcisi Es Tunis ile Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad karşı karşıya geldi. King Fahd Sport City'de oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Ittihad oldu.

Tunis'in tek golünü 25. dakikada Oussama Bouguerra'dan kaydederken, yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken Al Ittihad'ın golleri; 35. dakikada Abderrazzaq Hamdallah ve 55. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Yıldız golcü Benzema aynı zamanda takımının attığı ilk golde asist yaptı.

İlk maçında golünü attı

Böylelikle yaz transfer döneminin başında 14 yıl formasını giydiği Real Madrid'den Suudi Arabistan temsilcisine transfer olan Benzema, yeni kulübüyle ilk maçında golünü atmış oldu.

71 dakika sahada kaldı

Maça ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki golcü, 71. dakikada kenara geldi. Benzema'nın yerine ise Al Farhan'a oyuna dahil oldu. Sarı-siyahlı takımın bir diğer dikkat çeken transferi N'golo Kante ise 46. dakikada oyuna girdi.