Karim Benzema: Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim Sezon başında Real Madrid'den Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, "Çok uzun zamandır, futboldan önce bile hep buraya gelmek istemiştim ve futbol projesi devreye girdi. Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim" dedi.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan takımları yaz dönemine yaptıkları transferlerle damgalarını vurdu.

Ligin son şampiyonu olan Al Ittihad ise 14 sezon Real Madrid forması giyen ve sayısız başarı yakalayan Karim Benzema'yı renklerine bağlamıştı.

Sarı-siyahlı kulüp, bonservissiz bir şekilde transfer ettiği yıldız futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalarken, Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş verileceğini açıklamıştı.

35 yaşındaki forvet, transfer süreci ve Suudi Arabistan günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim"

Fransız isim, Suudi Arabistan tercihi için şu ifadeleri kullandı:

Real Madrid'de yaptığım ve kazandığım her şeyle birlikte, yeni bir meydan okumayı denemek için iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çok uzun zamandır, futboldan önce bile hep buraya gelmek istemiştim ve futbol projesi devreye girdi. Bir anda büyüyen ve çok ses getiren bir projeydi. Bu yüzden kendi adıma hikayenin bir parçası olmak istedim. Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim.

"Tüm Müslümanların bir gün Mekke'yi ziyaret etmesini diliyorum"

Suudi Arabistan'da rahat hissettiğini aktaran Benzema, şu sözleri sarf etti:

Mekke'ye geldiğinizde kendinizi gerçeğin olduğu bir yerde buluyorsunuz. İyi ve temiz hissediyorsunuz. Bu olağanüstü bir duygu. Tüm Müslümanların bir gün Mekke'yi ziyaret etmesini diliyorum. Gerçek orada yatıyor. Mekke'de çok güzel şeyler var.

"Ülke kollarını açarak beni kabul etti"

"Suudi Arabistan'da hem saha içinde hem de saha dışında kendimi çok iyi hissediyorum" diyen Benzema şu açıklamayı yaptı:

Gerçekten rahat hissediyorum. Ülke kollarını açarak beni kabul etti. Halkın sevgisini hissediyorum. Açıkçası bu beni mutlu ediyor. Ben de bunun karşılığını sahada vermek istiyorum.

"Taraftarlar burada büyük bir tutkuya sahip"

Golcü futbolcu, açıklamalarını şöyle noktaladı: