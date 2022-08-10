Karim Benzema, tarih yazmak için sahada

Real Madrid'in yıldız forveti Karim Benzema, UEFA Süper Kupa'yı gol atarak kazanmayı başarırsa, 3 farklı gururu bir arada yaşamış olacak.

Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, bu akşam saat 22.00’de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’de maçın en kritik isimlerinden birisi 34 yaşındaki forvet Karim Benzema olacak.

Marca'nın aktardığı bilgilere göre; Ballon d'Or'un en önemli adayı olan Fransız santrfor, bu maçta atacağı 1 gol ve kupanın kazanılmasıyla birlikte 3 ayrı gururu birden yaşayabilir.

Kaptan olarak ilk kupasının peşinde

Karim Benzema'nın Helsinki'de yaşayabileceği en özel an ise kupayı UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den kaptan olarak alması olacak.

Marcelo'nun ayrılığının ardından 1. kaptanlığa getirilen tecrübeli forvet, kaptan olarak ilk kupasını kazanmaya çalışacak.

Gol atarsa Raul'u geçecek

Karim Benzema, final maçında atacağı bir gol ile Real Madrid adına 324. golünü atarak, kulüp efsanesi Raul'un 323 golünü geride bırakmış olacak.

Fransız futbolcu, bu sayede Los Galacticos tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olacak. Kulüp tarihinin en golcüleri listesinin zirvesinde ise 451 golle Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer alıyor.

Gento'yu yakalayacak

Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu Brezilyalı Marcelo oldu. 25 kupası bulunan sol bek oyuncusunu, 23 kupayla efsane oyuncu Paco Gento takip ediyor.

Karim Benzema ise bugüne kadar kulüple 22 kupa sevinci yaşadı. Fransız yıldız futbolcu, Frankfurt karşısında gelecek galibiyet ile birlikte Gento'yu yakalayarak Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan 2. oyuncusu olacak.