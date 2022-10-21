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    Karim Benzema'dan Ankaragücü'nün eski futbolcusuna gönderme

    Ballon d'Or'u kazanan Real Madrid yıldızı Karim Benzema, bir dönem Ankaragücü forması giyen Jerome Rothen'in Mbappe sözlerine cevap verdi.
    • 21.10.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 17:19
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    Karim Benzema'dan Ankaragücü'nün eski futbolcusuna gönderme

    Geçen sezon performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or'un da sahibi olmuştu.

    Benzema kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşımı yaptı ve eski Fransız futbolcu Jerome Rothen'e göndermede bulundu.

    "Çok fazla konuşuyorsun"

    Benzema, bir dönem Ankaragücü forması giyen Rothen'in başkent ekibindeki bir fotoğrafını paylaştı ve "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi.

    Karim Benzema dan Ankaragücü nün eski futbolcusuna gönderme #1

    Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti

    Benzema bu paylaşımın ardından da Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafını paylaştı. RMC'de yorumculuk yapan Rothen, en son Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti.

    Rothen geçmişte de Benzema'ya övgü dolu ifadeler kullanan Zinedine Zidane'ı bu nedenle eleştirmişti.

    Karim Benzema dan Ankaragücü nün eski futbolcusuna gönderme #2

    Ankaragücü'nde kiralık olarak oynadı

    Uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain forması giyen Rothen 2009-10 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde top koşturdu. Ankaragücü'nde 5 ay kalan Rothen, 12 karşılaşmada görev aldı.

    Skor katkısı sunamayan Fransız futbolcu 4 maçta sarı kart gördü. Profesyonel kariyeri boyunca 553 mücadelede süre alan futbolcu, 45 gol, 84 asist kaydetti.

    Karim Benzema dan Ankaragücü nün eski futbolcusuna gönderme #3


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