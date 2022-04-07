Petrol
103.27
2.18%
Euro
16.10
0.41%
Dolar
14.73
0.19%
Altın
913.90
0.36%
Borsa
2343
1.15%
Bitcoin
649.086
-2.45%
BTXN Coin
31.71
1.99%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Karim Benzema'dan rekor üzerine rekor

    Karim Benzema'dan rekor üzerine rekor

    Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Real Madrid'in süper yıldızı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Real Madrid, Chelsea'yi devirirken başrolde Karim Benzema vardı.

    Karşılaşmayı 3-1 kazanan İspanyol devinde  Benzema, maça damga vuran isim oldu. Fransız yıldız dün oynanan maçta 3 gol atarak takımını sırtladı.

    34 yaşındaki Fransız yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 36 maçta 37 gol atarken 13 de asiste imza attı.

    Karim Benzema'dan rekor üzerine rekor İZLE

    Kariyer rekorunu kırdı

    Karim Benzema, gerçekleştirdiği hat-trick sonrasında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu.

    Tecrübeli oyuncu bu sezon kariyer rekoru kırmayı da başardı... 2007-08 sezonunda 31, 2010-11 sezonunda 32 gole imza atan süper yıldız bu sezon daha şimdiden 37 gole ulaşmayı başardı.

    Karim Benzema dan rekor üzerine rekor #1

    “Ramazan benim hayatımın bir parçası”

    Tecrübeli oyuncu, 5 yıl önce İstanbul Fatih'te bir iftar programına katılmıştı. Yıldız oyuncu, Ramazan ayı ve oruç ile ilgili, "Oruç tutmamın kondisyonuma bir etkisi yok. Ramazan benim hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli. Ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum." açıklamasını yapmıştı.

    Karim Benzema dan rekor üzerine rekor #2


    İlginizi Çekebilir

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Taksim'de kavga: Aralarına alıp dövdüler
    3. Sayfa

    Taksim'de kavga: Aralarına alıp dövdüler

    Düzce’de genç kız ile babaannesini dövüp, sosyal medyada yaydılar
    3. Sayfa

    Düzce’de genç kız ile babaannesini dövüp, sosyal medyada yaydılar

    Görüş Bildir