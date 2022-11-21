İsviçreli Milli futbolcu Karim Gazzetta hayatını kaybetti

İsviçre Milli Takımının eski oyuncularından Karim Gazzetta intihar etti.

İsviçre futbolu, eski milli futbolcusu Karim Gazzetta'nın yasını tutuyor. Temmuz ayında İsviçre Ligi ekiplerinden Xamax'tan Bosna Hersek ekibi Zrinjski'ye transfer olan orta saha oyuncusu Mostar'daki bir binadan atlayarak yaşamına son verdi.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemedi

Bosna Ligi'nde sakatlığı nedeniyle yarım sezonda sadece bir maç oynayabilen Gazzetta, futbol kariyerine İsviçre ekibi Servette'de başladı. 27 yaşındaki ismin sonraki durakları Lausanne ve Xamax oldu.