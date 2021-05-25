Karius Liverpool’a geri dönüyor

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Loris Karius, Union Berlin’le olan sözleşmesinin bitmesiyle Liverpool’a geri dönüyor.

Kiralık olarak Union Berlin’de forma giyen Loris Karius, Berlin ekibinde beklenenleri karşılayamadı.

Union Berlin’in yeni sözleşme teklifi etmeyeceği Karius, eski takımı Liverpool’a dönecek.

BEŞİKTAŞ’TA 2 SENE FORMA GİYDİ

3 sezon öncesinin unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Liverpool’da istenmeyip Beşiktaş’a kiralanan Karius, bu dönemde 67 maçta sahada yer alıp, kalesinde 95 gole engel olamamıştı.

Geri kalan sezonda da bir çok maçta yedek kulübesinde yer alan Karius, Union Berlin ile 4 Bundesliga ve 1 de kupa maçı olmak üzere toplam 5 maçta forma giydi.