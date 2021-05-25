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    Karius Liverpool’a geri dönüyor

    Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Loris Karius, Union Berlin’le olan sözleşmesinin bitmesiyle Liverpool’a geri dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 12:06
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    Karius Liverpool’a geri dönüyor

    Kiralık olarak Union Berlin’de forma giyen Loris Karius, Berlin ekibinde beklenenleri karşılayamadı.

    Union Berlin’in yeni sözleşme teklifi etmeyeceği Karius, eski takımı Liverpool’a dönecek.

    BEŞİKTAŞ’TA 2 SENE FORMA GİYDİ

    3 sezon öncesinin unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Liverpool’da istenmeyip Beşiktaş’a kiralanan Karius, bu dönemde 67 maçta sahada yer alıp, kalesinde 95 gole engel olamamıştı.

    Karius Liverpool’a geri dönüyor #1

    Geri kalan sezonda da bir çok maçta yedek kulübesinde yer alan Karius, Union Berlin ile 4 Bundesliga ve 1 de kupa maçı olmak üzere toplam 5 maçta forma giydi.

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