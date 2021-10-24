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    Katar Dünya Kupası için David Beckham ile 180 milyon sterlinlik anlaşma

    Katar Dünya Kupası için David Beckham ile 180 milyon sterlinlik anlaşma

    İngiliz futbolunun en büyük efsanelerinden David Beckham'ın önümüzdeki ay Katar Dünya Kupası'nın yüzü olarak açıklanacağı ve Katar ile 150 milyon sterlinlik bir anlaşma gerçekleştirdiği belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 15:49
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    İngiliz futbolunun en büyük efsanelerinden David Beckham, futbolculuk kariyeri sonrası dev bir anlaşma ile yine gündemde. David Beckham, Katar'ın spor alanındaki elçisi ve Katar Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor.

    Katar Dünya Kupası için David Beckham ile 180 milyon sterlinlik anlaşma #1

    180 MİLYON EURO KAZANACAK

    The Sun'ın haberine göre David Beckham, Katar'ın önümüzdeki 10 yılda spor elçisi olmak adına yıllık 15 milyon sterlinden toplam 150 milyon sterlinlik (180 milyon euro) bir anlaşma imzaladı. Beckham'ın önümüzdeki ay da Katar Dünya Kupası'nın yüzü olarak açıklanması bekleniyor.

    Beckham, bu ayın başlarında stadyumları gezmek ve turnuva öncesinde görevli kişilerle tanışmak adına Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. İmza aşaması öncesinde ise David Beckham'ın eşi Victoria ile görüşerek karar aldığı belirtiliyor.

    Katar Dünya Kupası için David Beckham ile 180 milyon sterlinlik anlaşma #2

    İNGİLİZ KAYNAKLAR AÇIKLADI

    The Sun'ın bir kaynaktan aldığı bilgilerde, "David, Katar'ın belli konulardaki taahhüdünün ve Arap coğrafyasında yapılacak ilk Dünya Kupası'nın önemli değişimler yaratabileceğine inanıyor. Futbolun farklılıklar arasında köprü kurma gücüne inanıyor." ifadeleri yer aldı.

    Beckham'ın PSG'de oynadığı dönemden Katarlılar ile bağı olduğunu belirten bu kaynak, "David ile yaptığımız anlaşma kapsamında daha fazla batılının Katar'ın güzel plajlarını, uçsuz bucaksız kum tepelerini ve inanılmaz gökdelenlerini görmek adına teşvik edileceğini umuyoruz" dedi.

    Katar Dünya Kupası için David Beckham ile 180 milyon sterlinlik anlaşma #3

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