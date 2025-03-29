Kenan gol attı! Juventus, Genoa'yı yendi

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İtalya Serie A'nın 30. hafta mücadelesinde Igor Tudor yönetimindeki Juventus ile Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Genoa karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Juventus oldu.

GALİBİYET GOLÜ KENAN'DAN

Siyah-beyazlı takıma üç puanı getiren golü ise 25. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız attı.

JUVE, İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Yeni teknik direktörü Igor Tudor ile ilk maçına çıkan Juventus, iki maç aradan sonra kazandı ve puanını 55 yaptı. Genoa ise 35 puanda kaldı.

JUVENTUS, ROMA'YA KONUK OLACAK

Juventus, gelecek hafta Roma deplasmanına gidecek. Genoa ise Udinese'yi ağırlayacak.

KENAN'IN GENOA'YA ATTIĞI GOL

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)