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Kenan Karaman, Düsseldorf'a 3 puanı getirdi

Kenan Karaman, Düsseldorf'a 3 puanı getirdi

Fortuna Düsseldorf'un Paderborn'u 2-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle gecenin öne çıkan ismi oldu.