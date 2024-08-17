Kenan Karaman gol attı, Schalke 04 Almanya Kupası’nda tur atladı
DHA

Kupası 1’inci turunda Centus Arena’da Aalen, Schalke 04’ü konuk etti.

Kenan Karaman’ın formasını giydiği mavi-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

KENAN GOL ATTI

Schalke 04’ün müsabakadaki gollerini 31’inci dakikada Kenan Karaman ile 68’inci dakikada Tobias Mohr attı. 30 yaşındaki golcü futbolcu 90 dakika süre aldı.

MEHMET CAN AYDIN FORMA GİYDİ

Öte yandan Schalke'de Mehmet Can Aydın da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Konuk ekip aldığı bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)