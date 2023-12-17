Kenan Karaman'dan Türkiye sözleri: Böyle bir şey yok Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman, kariyerini Almanya'da sürdürüyor. Schalke forması ile iyi bir sezon geçiren milli futbolcu, Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman, geride kalan sezonun başında Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke'ye transfer olmuştu. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

Kenan Karaman,

"İlk odak noktam şu anda sadece Schalke. Kulübün tekrar birinci lige çıkmasına yardımcı olmak istiyorum. Ben özel hayatımda huzura ve sessizliğe, sahada ise özgürlüğe ihtiyacı olan biriyim. En yüksek performansımı mental olarak kendimi iyi hissettiğimde gösterebiliyorum. Schalke'de ilk birkaç ay bu kolay olmadı. Transfer döneminin son gününde Türkiye'den geldim. Antrenman performansımdan dolayı olumlu geri dönüşler almıştım zaten. Dortmund'a attığım derbi golü benim için dönüm noktası oldu."

ifadelerini kullanıldı.

Türkiye'yi eleştirdi

Türkiye hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Daha önce hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. Onlar benzersiz. İkinci ligdeki iç saha maçlarına 60 bin taraftar geliyor. Türkiye'de böyle bir şey yok." dedi.

Kenan Karaman, bu sezon Schalke'de 14 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 7 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.