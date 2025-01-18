Kenan Yıldız, 45 dakika oynadı! Juventus, Milan'ı iki golle geçti

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İtalya Serie A'nın 21. haftası dev bir maça sahne oldu.

Juventus ile Milan, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kritik müsabakada kazanan taraf ise 2-0'lık skorla ev sahibi takım Juventus oldu.

JUVENTUS, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Samuel Mbangula ve 64. dakikada Timoth Weah attı.

KENAN, SAKATLIK GEÇİRDİ

Juventus'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini Timoth Weah'a bıraktı.

JUVENTUS, PUANINI 37 YAPTI

Bu sonucun ardından Juventus, 37 puana yükseldi. Milan, 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Napoli deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Parma'yı ağırlayacak.