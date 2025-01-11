Kenan Yıldız gol attı! Juventus, derbide Torino ile berabere kaldı

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İtalya Serie A'nın 20. haftası dev bir maça sahne oldu. Derbi mücadelesinde Torino ile Juventus karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Derbi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

JUVENTUS'UN GOLÜ KENAN'DAN

Juventus'un tek golünü 8. dakikada Kenan Yıldız atarken, Torino'ya beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.

90 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

JUVENTUS'UN RAKİBİ ATALANTA OLACAK

Bu sonuçla birlikte Juventus 33 puana yükselirken, Torino 22 puana çıktı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Torino deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.